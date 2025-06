A San Salvo Marina la 12ª edizione di Puliamo a fondo per un mare più pulito

Ieri mattina, 14 giugno, sulla spiaggia e nelle acque di San Salvo Marina, si è svolta con grande partecipazione la 12ª edizione di “Puliamo a fondo”, l’iniziativa dedicata alla pulizia e tutela dell’ambiente marino organizzata dal Centro Servizi Subacqueo della Scuba Global Service. Guidati da appassionati e volontari, cittadini e subacquei si sono uniti per restituire al mare la sua purezza, dimostrando che ogni piccolo gesto conta per preservare il nostro patrimonio naturale. Un esempio di come l'impegno comunitario possa fare la differenza.

