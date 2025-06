A Salerno un barista tenta di allontanare un rapinatore con la scopa lui gli spara | il video

A Salerno, un gesto di coraggio insospettabile: un barista tenta di difendere il suo locale con una semplice scopa, affrontando un rapinatore armato. La scena, cruda e intensa, si è conclusa con un colpo di pistola, evitando il peggio grazie a un miracolo. Un episodio che scuote la comunità e ci invita a riflettere sulla nostra capacità di reagire in situazioni di emergenza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda straordinaria.

Un barista ha cercato di allontanare con una scopa il rapinatore che voleva rubargli l'incasso della giornata. Per tutta risposta, il malvivente gli ha sparato un colpo di pistola, che per miracolo non ha raggiunto il bersaglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it