A Palazzo Partenò tavola rotonda sulla camorra e sui beni confiscati

Giovedì 19 giugno, il Palazzo Paternò di Caserta si trasformerà in un palcoscenico di riflessione e confronto. La tavola rotonda “La Camorra in provincia di Caserta tra passato e futuro e le infiltrazioni nell'economia locale” riunisce esperti e cittadini per analizzare un tema cruciale per il territorio. Un’occasione unica per approfondire, dialogare e immaginare insieme soluzioni concrete. Non mancate a questo importante momento di memoria e impegno civico.

Giovedì 19 giugno, con inizio alle ore 19:00, presso lo storico Palazzo Paternò in via San Carlo a Caserta, si terrà l'interessante tavola rotonda dal titolo "La Camorra in provincia di Caserta tra passato e futuro e le infiltrazioni nell'economia locale", promossa dal Rotary Club Caserta "Luigi.