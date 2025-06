A Monza riapre il ristorante danneggiato dall' incendio

A Monza, il ristorante Birra&brace di via Cederna torna a deliziare i suoi clienti dopo l’incendio che lo aveva colpito lo scorso marzo. La riapertura, celebrata con una festa speciale, segna un nuovo inizio per questa amata meta gastronomica del quartiere. Un ritorno atteso con entusiasmo, pronto a riaccendere i sapori e le convivialità che da sempre lo contraddistinguono. E ora, pronti a brindare ancora una volta?

A Monza il ristorante Birra&brace di via Cederna, nell'omonimo quartiere, ha riaperto i battenti dopo l'incendio avvenuto il 16 marzo. Una lunga pausa che nella giornata di sabato 14 giugno è stata interrotta con una grande festa per brindare alla riapertura (avvenuta in realtà già sabato 7. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - A Monza riapre il ristorante danneggiato dall'incendio

