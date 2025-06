A Monza il debutto degli Street Tutor antidegrado ma il Comune fa cacciare quelli di estrema destra

A Monza, il debutto degli street tutor antidegrado ha suscitato entusiasmo e polemiche. Questi giovani ausiliari, con pettorine verdi e un sorriso rassicurante, camminano tra i cittadini per promuovere rispetto e sicurezza. Ma mentre il Comune li accoglie come nuovi alleati, si apre anche un capitolo di tensioni con alcuni gruppi di estrema destra, pronti a chiedere che siano cacciati. La cittĂ sembra divisa tra speranza e controversia, lasciando tutti con un interrogativo: quale strada sceglierĂ Monza?

Monza, 15 giugno 2025 – PiĂą che “pericolosi robocop”, a prima vista somigliano ad ausiliari della sosta. Percorrono piazza Trento e Trieste in linea orizzontale, quattro alla volta, la pettorina verde ben visibile con il logo “Respect and Enjoy” e il simbolo dell’Arengario. Gli street tutor al debutto venerdì a Monza sono due giovani senegalesi, con inflessioni dialettali brianzole (!), un peruviano e un italiano, giĂ da anni con la Top Secret Investigazioni e Sicurezza. Altri quattro colleghi erano in servizio alla zona della stazione ferroviaria. In mano hanno il decalogo “per vivere con rispetto la cittĂ di Monza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Monza il debutto degli Street Tutor antidegrado, ma il Comune fa cacciare quelli di estrema destra

In questa notizia si parla di: monza - debutto - street - tutor

Esordio in Serie A per l’arbitro senese. Valerio Crezzini: un debutto da applausi. Ha diretto senza errori Udinese-Monza - Valerio Crezzini, giovane arbitro senese, ha debuttato con successo in Serie A, dirigendo la gara Udinese-Monza con grande professionalità .

SEI DI MONZA SE..... Vai su Facebook

A Monza il debutto degli Street Tutor antidegrado, ma il Comune fa cacciare quelli di estrema destra; Monza, Street tutor: Sostituito il personale non idoneo, come è andata la prima serata; A Carpi tocca agli street tutor, questa sera il debutto in centro storico.

Cosa sappiamo sulle ronde degli “Street Tutor nazifascisti” introdotti a supporto della polizia locale di Monza

Da fanpage.it: L'amministrazione di Monza ha introdotto gli “Street Tutor”, un servizio nato per offrire supporto alla polizia locale e garantire il "rispetto ...