A Monte Urano ’Festa della Famiglia’

Dal 18 al 22 giugno Monte Urano ospiterĂ la Festa della famiglia, un evento fortemente voluto dal Comune con il patrocinio della Provincia di Fermo e della Regione Marche oltre alla proficua collaborazione di tante associazioni locali. "Una festa che abbiamo voluto fortemente – sottolinea il sindaco Andrea Leoni - perchĂ© come maggioranza ci crediamo moltissimo. Un contenitore che ci permette di capire quali sono le relazioni all’interno della famiglia. Le associazioni hanno collaborato senza esitazioni. La famiglia costituisce l’ossatura del paese e delle nostre culture, non entriamo nel merito di come è composta una famiglia perchè nel 2025 è anacronistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it