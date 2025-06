A Marzabotto marcia Save Gaza | ‘fermare Israelesubito stop armi e coooperazione Ue’

A Marzabotto, un forte senso di solidarietà e urgenza si fa strada: la Marcia nazionale SAVE GAZA di domenica 15 giugno si prepara a mobilitare le coscienze italiane ed europee contro l’occupazione e il massacro in corso a Gaza. È il momento di alzare la voce e chiedere un immediato stop alle armi e alla complicità internazionale, per difendere civili innocenti e promuovere la pace. È ora di agire, perché la giustizia non può aspettare.

Roma, 15 giu. (askanews) – Tutto e’ pronto per ospitare i partecipanti alla Marcia nazionale SAVE GAZA di domenica 15 giugno e per ribadire tutte le ragioni dell’Appello che chiede alle istituzioni italiane ed europee di fermare l’operazione militare e di nuova occupazione della Striscia di Gaza da parte del governo israeliano che sta provocando il quotidiano massacro di civili, impedendo, inoltre, l’ingresso di cibo e medicine, l’assistenza e la cura di feriti, malati, donne e bambini. “Salvare Gaza e’ salvare l’Umanita’, salvare l’idea di pace e di possibile convivenza tra palestinesi ed israeliani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

