A Malcesine torna Musica in Piazza con oltre trenta concerti serali per l' intera estate

Quest’estate, Malcesine si trasforma in un palcoscenico vibrante: dal 16 giugno al 12 settembre, le sue piazze e vie storiche ospiteranno oltre 30 concerti serali, portando musica e allegria nel cuore del centro. Un evento promosso dal Comune in collaborazione con bar, ristoranti e negozi locali, capace di creare un’atmosfera unica e coinvolgente. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile, dove ogni nota racconta una storia...

Per tutta estate, dal 16 giugno al 12 settembre, le piazze e le vie storiche di Malcesine torneranno a risuonare di note con Musica in Piazza, evento promosso dal Comune in sinergia con bar, ristoranti e attività commerciali del centro storico.?Il programma (che prevede oltre 30.

