A Corlo torna MOVET | tre giorni di musica cibo e comunità allo Stadio Zambelli

Preparati a vivere tre serate di pura energia e convivialità: Corlo torna con MOVE.T, l’evento estivo più atteso di Formigine. Dal 20 al 22 giugno 2025, lo Stadio Zambelli si trasformerà in un palcoscenico vibrante di musica, sapori e incontri, creando un’atmosfera unica di comunità e divertimento. Non perdere questa occasione di condividere momenti speciali sotto le stelle: la festa sta per cominciare!

L’Associazione Sportiva di Corlo, con il patrocinio del Comune di Formigine, annuncia la terza edizione di MOVE.T, l’attesissimo evento estivo che animerà lo Stadio Zambelli nelle serate del 20, 21 e 22 giugno 2025. Tre giorni all’insegna di musica, buon cibo, socialità e divertimento all’aperto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - A Corlo torna MOVE.T: tre giorni di musica, cibo e comunità allo Stadio Zambelli

Maaa quest’anno lo rifate il Movet a Corlo?! Certo! E adesso che sai le date non puoi mancare ?20-21-22 giugno Stadio Zambelli di Corlo ?Free entry Food area ?Shops area Vai su Facebook

Arriva l’edizione 2025 di MOVE.T - L’associazione sportiva di Corlo organizza e promuove nelle giornate del 20, 21 e 22 Giugno la terza edizione di MOVE. Riporta sassuolo2000.it