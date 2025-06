A Cisternino eventi di sensibilizzazione Plastic free | installata Smoking Area

A Cisternino, domenica 15 giugno, si è respirata un’aria di cambiamento e consapevolezza durante una mattinata dedicata alla sensibilizzazione Plastic Free. Tra eventi coinvolgenti e l’installazione delle nuove Smoking Area in collaborazione con il Rotaract Club di Ceglie Messapica-Terra dei Messapi, la comunità si è unita per tutelare il nostro pianeta. Un passo importante verso un futuro più sostenibile, che invita tutti a fare la propria parte.

CISTERNINO - A Cisternino, nella mattinata di oggi, domenica 15 giugno, si sono susseguiti diversi eventi di Plastic Free. L'inaugurazione delle Smoking Area in collaborazione con Rotaract Club di Ceglie Messapica-Terra dei Messapi. Era presente la presidente Giuseppina Semeraro e la segretaria.

