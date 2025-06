a che punto sono i lavori del tram a Bologna? Il nostro viaggio tra i cantieri ci porta a scoprire che, grazie alla determinazione del sindaco Matteo Lepore, la Linea rossa avanza senza più tentennamenti e sarà completata fino al capolinea, garantendo così una mobilità più efficiente per cittadini di Pilastro e San Donato-San Vitale. La città non si ferma: il futuro tram è sempre più vicino.

Bologna, 15 giugno 2025 – Il tram va avanti, senza più tentennamenti. E la Linea rossa sarà completata fino al capolinea. A dirlo è il sindaco Matteo Lepore, che scioglie il nodo politico e infrastrutturale legato al Passante di Mezzo: “La Linea proseguirà fino al Caab, nonostante lo stallo sul Passante. Non possiamo accettare questo balletto, i cittadini del Pilastro e di San Donato-San Vitale non subiranno ritardi: la linea sarà realizzata, come previsto”. Sul ponte di San Donnino, infatti, l’incrocio tra Passante – sempre più in bilico – e tram rischiava di causare una cesura, interrompendo la sua corsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it