A che ora Italia-Argentina oggi Nations League volley 2025 | dove vederla in tv e streaming

Oggi, domenica 15 giugno alle ore 17.00, gli appassionati di volley non possono perdersi il grande match Italia-Argentina, valido per la Nations League 2025. Dopo la sconfitta contro la Francia, gli azzurri cercano il riscatto in un incontro cruciale. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, offrendo a tifosi e appassionati un'occasione unica di vivere da vicino questa emozionante sfida internazionale. Scopri dove seguirla e non perdere nemmeno un attimo di azione!

Oggi domenica 15 giugno (ore 17.00) si gioca Italia-Argentina, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. Gli azzurri torneranno in campo dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Francia e proveranno a riscattarsi prontamente, inseguendo la terza vittoria nella prestigiosa competizione internazionale itinerante dopo quelle conquistate contro Bulgaria e Germania nelle prime due uscite ufficiali di questa annata agonistica. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARGENTINA DI VOLLEY DALLE 17.00 I Campioni del Mondo si apprestano a concludere la lunga trasferta a Quebec City (Canada) e la sfida contro l'Albiceleste avrà un peso determinante in ottica classifica generale e per la qualificazione alla Final Eight.

