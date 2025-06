A cento anni dalla nascita perché onorare Giovanni Spadolini | il repubblicano che più di altri ha amato il Tricolore

A cento anni dalla sua nascita, è fondamentale celebrare Giovanni Spadolini, il repubblicano che più di altri ha amato il tricolore e difeso i valori della Repubblica. Uomo di pensiero, giornalista e statista, Spadolini ha incarnato un modello di integrità e dedizione alle istituzioni che merita di essere ricordato e condiviso. Riconoscere il suo grande contributo significa onorare un esempio di impegno civile e politico destinato a ispirare le future generazioni.

Sarebbe un peccato mortale non riconoscere il grande valore politico e intellettuale di Giovanni Spadolini, il primo premier "laico" della storia della Repubblica e, fino al 1994, presidente del Senato unanimemente rispettato da tutti i partiti, compresi quelli che non lo avevano votato. Giovanni Spadolini: giornalista, repubblicano, uomo delle istituzioni. Repubblicano, giornalista che ha diretto il Corriere della Sera, e uomo delle istituzioni. Un patriota in quanto mazziniano e un mazziniano in quanto patriota. Un fiorentino orgoglioso. Federico Bini e Giancarlo Mazzucca hanno voluto rievocare la sua figura con Giovanni Spadolini.