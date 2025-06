75 anni di Avis Comunale Modena | una giornata speciale dedicata ai donatori

Una testimonianza duratura di impegno civico. Sabato 14 giugno 2025, Avis Comunale di Modena ha celebrato con orgoglio i suoi 75 anni, trasformando una giornata simbolica in un momento di riflessione e gratitudine per tutti i donatori. Un traguardo che conferma il ruolo fondamentale dell’associazione nella comunità , continuando a promuovere la solidarietà e la vita. La storia di Avis è un inno alla generosità e alla speranza, un esempio da seguire.

