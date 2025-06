7 Grandi serie fantascientifiche Anni ’90 che meriterebbero più attenzione!

Negli anni '90, la fantascienza televisiva ha vissuto un vero e proprio rinascimento, tra capolavori indimenticabili e produzioni meno conosciute ma altrettanto affascinanti. Tra effetti speciali rivoluzionari e trame avvincenti, molte di queste serie hanno lasciato un’impronta duratura nel genere, meritando di essere riscoperta e rivalutata. Ecco sette grandi serie fantascientifiche degli anni '80 e '90 che, seppur meno celebri, avrebbero sicuramente meritato maggiore attenzione.

Gli anni ’90 sono stati un decennio d’oro per la fantascienza in televisione. Mentre serie iconiche come Star Trek, X-Files e Babylon 5 dominavano gli schermi, c’è un tesoro di altre produzioni che, pur non avendo raggiunto la stessa fama, hanno contribuito a definire il genere e meritano di essere ricordate. L’avvento della CGI ha rivoluzionato il modo di creare mondi e creature aliene, permettendo agli show di spingersi oltre i confini dell’immaginazione. Eppure, col passare del tempo, molte di queste gemme sono scivolate nell’oblio. È ora di tirarle fuori dagli archivi e riscoprire alcune delle migliori storie di fantascienza sottovalutate di quel periodo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it