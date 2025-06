5 cm al secondo | dall' autore di Suzume e Your Name arriva il live-action di uno dei suoi primi film

Preparati a rivivere l’emozione di “5 Centimetri al Secondo” in una veste tutta nuova: il live action del capolavoro di Makoto Shinkai. Dopo i successi di Suzume e Your Name, il film promette di catturare ancora il cuore degli appassionati con immagini suggestive e un cast stellare. Il debutto è previsto per il 10 ottobre 2025 nelle sale giapponesi: una data da segnare assolutamente per tutti gli amanti del cinema e dell’anime.

Sono stati rilasciati nuovi dettagli sul film live-action che adatterà la nota pellicola animata 5 centimetri al secondo di Makoto Shinkai, regista di Suzume e Your Name. Con un nuovo cast, regia affidata a Yoshiyuki Okuyama e una colonna sonora rivisitata, il progetto punta a riportare la poesia del film originale in una nuova dimensione visiva.

