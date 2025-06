24 Ore Le Mans Robert Kubica | Sapevo che avevamo un ritmo buono e non mi sono mai preoccupato degli altri

Dopo aver dominato le 24 Ore di Le Mans 2025, Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson hanno scritto una nuova pagina di storia dell’endurance. L’equipaggio AF Corse ha superato con sicurezza i rivali più temibili, tra cui Porsche e Ferrari, confermando un ritmo impeccabile e una determinazione senza pari. Kubica, primo polacco a vincere questa prestigiosa gara assoluta, ha condiviso il suo entusiasmo e la fiducia in vista di future sfide epiche.

Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson hanno vinto l'edizione 2025 della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. L'equipaggio n. 83 di AF Corse ha primeggiato in Francia battendo la Porsche n. 6 ufficiale e la Ferrari 499P titolare n. 51 Il primo a parlare ai media presenti in Francia, tra cui OA Sport, è Robert Kubica, primo polacco della storia ad imporsi nella classifica assoluta della nota prova di durata. "Dopo la lezione del 2021, quando abbiamo perso all'ultimo giro in LMP2 al debutto a Le Mans, ho imparato la lezione. Nelle corse bisogna aspettare al traguardo, ma la consapevolezza che un guasto ci potesse togliere un danno deve sempre essere sempre presa in considerazione.