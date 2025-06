24 ore le mans riccardo pera trionfa con manthey porsche

Riccardo Pera conquista la 24 Ore di Le Mans 2025, portando Manthey Porsche al trionfo con una prestazione impeccabile in LMGT3. Al fianco di Richard Lietz e Ryan Hardwick, il team festeggia un successo storico davanti a rivali prestigiose come Ferrari e Chevrolet. La 992 GT3-R n. 92 ha dominato incontrastata, dimostrando ancora una volta la supremazia di Porsche nell’endurance. Questo risultato suggella un’annata memorabile, consolidando la loro posizione nel cuore degli appassionati di motorsport.

Riccardo Pera vince la 24 Ore Le Mans 2025 in LMGT3 con Richard Lietz e Ryan Hardwick. Il tridente festeggia in Francia con Manthey 1st Prohm e regala a Porsche il secondo successo consecutivo in GT3 davanti alla Ferrari n. 21 VISTA AF Corse di François HeriauSimon Mann Alessio Rovera e la Chevrolet Corvette n. 81 TF Sport di Rui AndradeCharlie Eastewood Tom Van Rompuy. La 992 GT3-R n. 92 ha semplicemente dominato la scena controllando la corsa per oltre metĂ evento. Dopo l’esclusione della BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT, la sola Ferrari n. 21 ha tentato di impensierire i vincitori della 6h di Imola dello scorso giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it