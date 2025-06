24 Ore Le Mans Porsche mette in discussione Ferrari a metà gara

La 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans 2025 si infiamma con Porsche Penske Motorsport che mette in discussione la supremazia di Ferrari e Toyota. Dopo un avvio segnato dalla Safety Car, Laurens Vanthoor guida con maestria sulla Porsche, sfidando le rivali in un duello serrato. Il dominio Ferrari si è incrinato, aprendo spazi a emozionanti sorprese e strategie mozzafiato che terranno gli appassionati col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi.

Porsche Penske Motorsport sfida Toyota e Ferrari a metà della 93ma edizione della 24 Ore Le Mans 2025, quarto evento del FIA World Endurance Championship. Laurens Vanthoor detta il ritmo sulla vettura giapponese di Ryo Hirakawa e la Ferrari n. 83 AF Corse di Yifei Ye dopo il primo periodo di giornata con la Safety Car in pista. Ritiro invece per la BMW n. 46 di Ahmad Al HarthyValentino RossiKelvin van der Linde. Il dominio Ferrari si è interrotto dopo nove ore di gara. Dopo la penalità della Ferrari n. 50 per un'infrazione con le bandiere gialle, a poco meno di 15h dalla fine la Rossa n. 51 ha iniziato a perdere terreno.