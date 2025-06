24 ore le mans ferrari torna in testa al termine della notte 9h alla fine

Al tramonto di una notte intensa e ricca di emozioni, Ferrari si riprende la leadership alla 24 Ore di Le Mans, dominando la scena con la 499P n. 51 di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi. Dopo aver superato le rivali di AF Corse, il Cavallino Rampante si prepara a consolidare il suo vantaggio in un duello mozzafiato contro Porsche e Toyota, tutte pronte a dare battaglia fino alla bandiera a scacchi. La corsa verso la gloria è più aperta che mai...

Ferrari torna in testa alla 24 Ore Le Mans al termine della notte. La 499P n. 51 di Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi controlla la scena dopo aver passato pochi minuti fa la vettura AF Corse di Robert KubicaYifei Ye Phil Hanson. Il marchio di Maranello mette paura a tutti, Porsche e Toyota restano in agguato dopo una notte molto impegnativa. La Porsche n. 6, la Toyota n. 8 e la Ferrari n. 83 AF Corse hanno iniziato a lottare nelle ultime ore di notte dopo la prima Safety Car di giornata. La strategia ha iniziato a giocare un ruolo importante, Ferrari ha saputo tornare virtualmente in cima alla graduatoria con tutte e tre le auto a poco più di 10h dalla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it