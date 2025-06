24 ore le mans ferrari torna ad occupare le prime tre posizioni a 6h dalla fine

A sei ore dalla bandiera a scacchi della 24 Ore di Le Mans, Ferrari torna a dominare, occupando le prime tre posizioni con passione e determinazione. Antonio Fuoco, James Calado e Antonio Giovinazzi tengono testa alle avversarie, mentre Porsche amplia il suo vantaggio in LMGT3. La sfida è ancora aperta: chi salirà sul gradino più alto del podio? Resta sintonizzato, l’emozione è appena iniziata.

Ferrari torna a monopolizzare il podio provvisorio della 24 Ore Le Mans a sei ore dalla bandiera a scacchi. Antonio FuocoJames CaladoAntonio Giovinazzi tengono testa alla 499P n. 83 AF Corse ed alla gemella n. 50, mentre in LMGT3 Porsche allunga sulla concorrenza con la GT3-R n. 92 Manthey. La mattinata si è aperta con l'ennesima penalitĂ nei confronti della Ferrari, questa volta per una bandiera gialla non rispettata. La 499P n. 51 e la Ferrari n. 83 AF Corse hanno ricevuto un provvedimento da parte della direzione gara insieme ad altri protagonisti di spicco tra LMP2 ed LMGT3. Antonio Giovinazzi (n.