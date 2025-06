24 ore le mans ferrari sempre al comando dopo nove ore

Alla 24 Ore di Le Mans 2025, la passione per le corse infiamma l’asfalto con Ferrari sempre protagonista. Dopo nove ore, è la n. 51 di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi a dettare il ritmo, confermando la loro supremazia. La sfida tra i migliori piloti del mondo si fa serrata, con i vincitori dell’anno scorso che tallonano da vicino. E ora? La lotta per il podio promette emozioni fino all’ultima curva.

La Ferrari n. 51 di Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi detta il passo sulla privata n, 83 di AF Corse dopo nove ore della 24 Ore Le Mans 2025. I vincitori dell’edizione 2023 precedono di pochi decimi Robert KubicaYifei Ye Phil Hanson, mentre la Ferrari n. 50 spicca in terza piazza. L’equipaggio composto da Antonio FuocoNicklas NielsenMiguel Molina (n.50) è attualmente all’inseguimento dopo aver scontato una sanzione per non aver rispettato delle bandiere gialle. Il provvedimento che ha riguardato anche altri protagonisti, ha visto la Ferrari n. 50 perdere il secondo posto virtuale e scendere in quarta posizione alle spalle della prima 963 targata Porsche Penske Motorsport. 🔗 Leggi su Oasport.it