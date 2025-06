24 Ore di Le Mans | il varesino Alessio Rovera sfiora il successo

La 24 Ore di Le Mans, la leggendaria sfida di resistenza, ha visto il talento varesino Alessio Rovera sfiorare il successo, dimostrando ancora una volta di essere un protagonista di livello internazionale. Con determinazione e passione, Rovera ha lottato fino all’ultimo giro, conquistando un meritato secondo posto al fianco di François Heriau e Simon Mann. La sua performance straordinaria testimonia il suo valore e la sua costante ricerca di eccellenza nel mondo dell’endurance.

Varese, 15 giugno 2025 – Vincere è difficile, confermarsi ancora di piĂą. Lo sa bene il pilota varesino Alessio Rovera che è (quasi) riuscito a replicare il successo ottenuto nel 2021 alla 24 Ore di Le Mans, piazzandosi al secondo posto nella gara di endurance automobilistico piĂą famosa al mondo. Rovera è salito sul secondo gradino del podio, indossando la tuta del team Vista AF Corse insieme ai compagni di squadra François Heriau e Simon Mann. I tre hanno disputato la “maratona” francese al volante della Ferrari 296 LMGT3. La prestazione. Al culmine di una settimana ultra-impegnativa fra test, prove, qualifiche e naturalmente le 24 ore di gara, in una corsa tiratissima e vissuta per intero sul filo dell’equilibrio, Rovera e compagni hanno costantemente occupato le posizioni di vertice, contendendo a lungo a tanti rivali il successo e il podio e completando ben 341 giri, per un totale di 4646,46 chilometri, sempre coadiuvati dalla squadra durante le fasi di pit-stop e nell’adattare la strategia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net