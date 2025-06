24 Ore di Le Mans | Ferrari nella leggenda ecco la gara

24 ore di Le Mans: la leggenda Ferrari si rinnova, scrivendo un capitolo indimenticabile nel cuore degli appassionati. Mentre in Formula 1 i risultati sono incerti, a Le Mans il Cavallino domina con una vittoria che riecheggia nel tempo. Una sfida epica culminata con il trionfo di un volto noto, simbolo di eccellenza e passione. La Ferrari, ancora una volta, ha dimostrato che la grandezza si conquista con tenacia e stile.

La Ferrari entra nella leggenda alla 24 Ore di Le Mans: successo straordinario, al traguardo una vecchia conoscenza della Formula 1 Non c’è due senza tre. La Ferrari se in Formula 1 stenta e quasi manda in depressione tutti i suoi fan, domina e detta legge in un’altra categoria, non meno importante e prestigiosa, anzi. Ci riferiamo alla iconica gara della 24 Ore di Le Mans una sfida storica dello sport motoristico. Il Cavallino era a caccia della terza affermazione consecutiva e ce l’ha fatta al termine di una gara pazzesca, epica, risolta solo ni minuti finali contro una Porsche davvero molto agguerrita, unica rivale per la scuderia di Maranello. 🔗 Leggi su Sportface.it