24 Ore di Le Mans 2025 Ferrari trionfa nelle Hypercar con la 499P #83 di Robert Kubica

La 24 Ore di Le Mans 2025 ha scritto un nuovo capitolo nella storia Ferrari, con la straordinaria vittoria della 499P #83 affidata a Robert Kubica e compagni. Sul circuito de la Sarthe, la Rossa ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia, regalando emozioni e prestigio. Dopo 387 giri infuocati, il traguardo celebra il trionfo di Ferrari, simbolo di passione, tecnologia e talento. La corsa si è conclusa così, lasciando tutti senza fiato...

Il circuito de la Sarthe ha celebrato ancora una volta Ferrari, ma in una veste inedita. La 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans si è conclusa con la vittoria della Ferrari 499P #83 del team cliente AF Corse, affidata a Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson. Dopo 387 giri mozzafiato, la Rossa ha tagliato il traguardo con appena 14 secondi di vantaggio sulla Porsche #6 Penske guidata da Estre, Vanthoor e Campbell, al termine di una gara combattutissima fino all’ultima ora. Questo successo segna un capitolo storico per l’endurance mondiale. Kubica, ex Formula 1 e sopravvissuto a un drammatico incidente nel 2011, diventa il primo polacco a vincere Le Mans. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 24 Ore di Le Mans 2025, Ferrari trionfa nelle Hypercar con la 499P #83 di Robert Kubica

In questa notizia si parla di: ferrari - mans - 499p - robert

Ferrari vince anche a Spa e sogna il mondiale. Ma a Le Mans… - La Ferrari trionfa anche a Spa, alimentando le speranze per il mondiale. Beatrice Frangione ha intervistato Francesco Corghi di Motorsport.

#24hlemans E' la Ferrari 499P numero 83 di Robert Kubica, Phil Hanson e Yifei Ye a conquistare l'edizione 2025 della 24 Ore di Le Mans! Terzo successo consecutivo per il Cavallino Rampante nella classica francese Vai su X

? Robert Kubica non nasconde le sue perplessità sulla Ferrari 499P dopo il test day della 24 Ore di Le Mans. Nonostante il miglior tempo nella prima sessione, la vettura italiana soffre in potenza sopra i 250 km/h, risultando la più debole tra le Hypercar in Vai su Facebook

Robert Kubica a Le Mans si prende la rivincita contro il destino: l'incredibile storia del vincitore della 24 Ore; Robert Kubica taglia il traguardo e vince Le Mans 2025 con la Ferrari; WEC | 24h di Le Mans | Robert Kubica ce l'hai fatta! Vince la #83.

Robert Kubica: dal sogno Ferrari in F1 all'incubo incidente al rally, vincere Le Mans con Maranello giusta ricompensa - La vittoria Robert Kubica alla 24 Ore di Le Mans con la Ferrari 499P ripaga il pilota polacca della sofferenza per quell'incidente al rally di Andorra che lo ha privato di correre con la Ferrari in F1 ... Segnala sport.virgilio.it