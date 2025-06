16enne trovato senza vita in mare a Cagliari giallo sulle cause della morte Si indaga su una festa in spiaggia

Una notte che si trasforma in un dramma improvviso: un ragazzo di soli 16 anni, Mariano Olla, viene trovato senza vita tra le acque di Cagliari dopo una festa sulla spiaggia. Le cause della tragica scomparsa sono ancora sconosciute e le indagini mirano a chiarire se si tratti di incidente, abuso o altro. La comunità è sotto shock, mentre si cerca di fare luce su questa tragedia improvvisa che ha sconvolto tutti.

Una festa in spiaggia finita in tragedia. È una delle ipotesi, ma le indagini per capire che cosa sia successo ieri notte nell'arenile tra il porticciolo di Su Siccu e la passeggiata sul mare di Sant'Elia, sono ancora in corso. L'unica certezza è la morte di un ragazzino di 16 anni, Mariano Olla, originario di Cagliari, ma da qualche anno residente nell'hinterland, a Sestu. L'hanno ripescato questa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - 16enne trovato senza vita in mare a Cagliari, giallo sulle cause della morte. Si indaga su una festa in spiaggia

In questa notizia si parla di: mare - cagliari - morte - festa

Cadavere di un giovane recuperato in mare davanti a porticciolo turistico a Cagliari - Un drammatico ritrovamento scuote Cagliari: nelle acque di fronte al porticciolo turistico di Su Siccu, è stato recuperato il corpo di un giovane.

Tragedia nella spiaggia di Sant’Elia a Cagliari. Recuperato in mare il corpo di un 16enne residente a Sestu. Mistero sulle cause della morte. Il giovane potrebbe aver partecipato a una festa che si è svolta nella zona. Il servizio di Massimiliano Rais #videolina Vai su Facebook

Minorenne morto in mare a Cagliari, il giallo sulle cause e le indagini su una festa in spiaggia; Sedicenne morto a Cagliari, durante la notte c'era una festa in spiaggia; Cagliari, 16enne trovato senza vita in mare: giallo sulle cause della morte.

Mariano Olla, trovato morto a 16 anni in mare: la festa in spiaggia finita in tragedia - È una delle ipotesi, ma le indagini per capire che cosa sia successo ieri notte nell'arenile tra il porticciolo di Su Siccu e la passeggiata ... Come scrive msn.com