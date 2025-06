15 giugno Madonna di Ziteil | una luce celestiale illumina tutta la valle

Il 15 giugno, la Madonna di Ziteil si manifesta come una luce celestiale che illumina tutta la valle, lasciando un segno indelebile di spiritualità e meraviglia. Questo santuario nei Grigioni, testimone delle apparizioni del 1580, continua a incantare pellegrini e credenti, rinnovando il suo messaggio di fede e speranza. Un evento che unisce storia, miracoli e un senso profondo di connessione con il divino.

La Madonna di Ziteil appare in più occasioni in Svizzera e lascia un segno luminosissimo che risplende su tutta la valle. Ma non è il solo fatto miracoloso. In Svizzera, sulle montagne presso Salouf, nel Cantone dei Grigioni, sorge il santuario di Ziteil, legato alle apparizioni della Madonna avvenute nel 1580. La Vergine si manifesta.