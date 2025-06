100% rt show supera the last of us e diventa il programma più visto su hbo

Rick and Morty conquista il cuore degli spettatori, superando persino The Last of Us e diventando il programma più visto su HBO. La stagione 8 si conferma un vero successo, attirando consensi unanimi e rafforzando la posizione della serie nell’universo dell’animazione televisiva. Ma quali sono i segreti dietro questa impresa straordinaria? Scopriamolo insieme, analizzando i principali traguardi raggiunti e l’impatto che questa icona culturale sta avendo sul network e sul pubblico mondiale.

La serie animata Rick and Morty ha recentemente raggiunto un traguardo di grande rilievo, superando le classifiche di HBO e consolidando la propria popolarità tra pubblico e critica. La stagione 8 si sta dimostrando ancora una volta un successo, con recensioni positive e un'ampia approvazione da parte degli spettatori. In questo articolo vengono analizzati i principali risultati ottenuti dalla serie, il suo impatto sul network HBO e le prospettive future. il successo di rick and morty nel panorama televisivo. prestazioni ai vertici delle classifiche. Rick and Morty ha recentemente conquistato la seconda posizione tra le trasmissioni più seguite di HBO, superando The Last of Us.

