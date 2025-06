Zverev-Shelton | highlights Atp Stoccarda

In un emozionante confronto a Stoccarda, Sascha Zverev ha scritto una nuova pagina della sua carriera, conquistando la finale dell’ATP 250 per la prima volta. Dopo un'intensa battaglia durata oltre due ore, il tedesco ha superato l’americano Ben Shelton con due tie-break, dimostrando tenacia e talento. Queste emozionanti highlights testimoniano il suo ritorno ai vertici del tennis mondiale, aprendo un nuovo entusiasmante capitolo.

Per la prima volta in carriera, Sascha Zverev ha raggiunto la finale dell’ATP 250 di Stoccarda. Il tennista tedesco ha superato l’americano Ben Shelton con un doppio tie-break, imponendosi 7-6, 7-6 dopo una battaglia durata due ore e un minuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zverev-Shelton: highlights Atp Stoccarda

In questa notizia si parla di: zverev - shelton - stoccarda - highlights

ATP Stoccarda 2025, si apre la stagione sull’erba con Zverev, Fritz e Shelton. Tre azzurri in tabellone - Il 2025 si apre con entusiasmo a Stoccarda, dove l’ATP sul prato segna il ritorno delle grandi sfide sulla superficie più veloce del tennis.

Zverev torna a giocare una finale su erba dopo 8 anni! Al tedesco servono due tie-break per superare Ben Shelton a Stoccarda: 39^ finale in carriera, terza su erba e terza stagionale. Sfiderà Taylor Fritz per il titolo. https://x.com/tennistv/statu/TennisTV/statu Vai su X

Zverev in finale a Stoccarda: sfiderà Fritz; Zverev-Shelton: highlights Atp Stoccarda; Zverev-Shelton oggi in TV: orario e diretta semifinale Stuttgart Open 2025.

Atp Stoccarda, Zverev batte Shelton 7-6, 7-6: è in finale - Sascha Zverev è per la prima volta in carriera in finale all'Atp 250 di Stoccarda. Come scrive sport.sky.it

Atp Stoccarda: sarà Zverev ad affrontare Taylor Fritz in finale - Alexander Zverev affronterà Taylor Fritz nella finale dell'Atp 250 di Stoccarda. Riporta msn.com

Atp Stoccarda - Saranno Alexander Zverev e Taylor Fritz a contendersi il titolo - A contendersi il titolo al torneo ATP 250 di Stoccarda saranno Alexander Zverev e Taylor Fritz. Da tennisworlditalia.com