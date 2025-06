Zootropolis 2 | le immagini inedite svelano anche uno dei nuovi arrivi tra i personaggi

Durante l’Annecy International Animation Film Festival, Walt Disney Animation Studios ha sorpreso i fan svelando inedite immagini di Zootropolis 2, tra cui l’arrivo di un affascinante nuovo personaggio. Le anticipazioni promettono un’avventura ricca di emozioni e incontri sorprendenti, con Judy Hopps e Nick Wilde pronti a affrontare nuove sfide. Il misterioso nuovo arrivato tra i personaggi aggiunge un tocco di suspense: tra intrighi e divertimento, il film si prepara a conquistare il pubblico.

Ad Annecy sono state svelate alcune anticipazioni di Zootropolis 2, svelando anche l'arrivo di un nuovo personaggio nella storia. Walt Disney Animation Studios ha condiviso online nuove immagini del film Zootropolis 2, in arrivo nei cinema di tutto il mondo a novembre. Le anticipazioni condivise online svelano inoltre un nuovo personaggio e un divertente momento con al centro i due protagonisti, Judy Hopps e Nick Wilde. Il nuovo personaggio Tra le new entry nel secondo capitolo della storia ci sarà infatti il sindaco Winddancer, descritto come un 'attore che è diventato politico'. La seconda immagine di Zootropolis 2 mostra invece Judy Hopps e Nick Wilde accanto a Nibbles, personaggio che nella versione originale ha la voce di Fortune Feimster.