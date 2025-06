Zinzi | In Campania cinque sindaci aderiscono alla Lega

In un clima politico in fermento, la Campania vede consolidarsi la presenza della Lega grazie all’adesione di cinque nuovi sindaci, segno di un crescente consenso nel territorio. Antonio Raiano, Guido Di Leone, Antonio Scialdone, Andrea Terranova e Giuseppe Carmine Mallardo si uniscono al partito, rafforzando la prospettiva di un cambiamento concreto. La loro adesione apre nuove opportunità di dialogo e sviluppo, segnando un passo importante nella crescita della Lega in regione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Lega si rafforza in Campania con l’ingresso di cinque sindaci che hanno ufficializzato il loro ingresso nel partito. Si tratta di Antonio Raiano (Sindaco di Curti), Guido Di Leone (Sindaco di Cellole), Antonio Scialdone (Sindaco di Vitulazio), Andrea Terranova (Sindaco di Marzano Appio), Giuseppe Carmine Mallardo (Sindaco di San Gregorio Matese). “ La nostra squadra – ha dichiarato il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi – si arricchisce di nuove competenze e profili capaci di dare attenzione al territorio. La Lega continua a dimostrare di essere un punto di riferimento irrinunciabile in Campania, con sempre nuove adesioni di amministratori e società civile che evidentemente trovano nel nostro progetto i giusti buoni propositi per costruire un’alternativa seria alla sinistra che ha collezionato solo tanti disastri in Campania, a partire dalla sanità e dai trasporti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Zinzi: “In Campania cinque sindaci aderiscono alla Lega”

In questa notizia si parla di: campania - cinque - sindaci - lega

Mare, la guida di Legambiente e Tci: Tutte salernitane le località della Campania con cinque vele - La Campania conquista il podio tra le destinazioni più sostenibili d’Italia, secondo la guida “Il mare più bello 2025” di Legambiente e Touring Club Italiano.

Sono cinque i comuni dell’Emilia-Romagna che domenica 25 e lunedì 26 maggio andranno al voto per eleggere i rispettivi primi cittadini e i Consigli comunali. Urne aperte a Ravenna, unico capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 15mila abitanti, Vai su Facebook

Zinzi: In Campania cinque sindaci aderiscono alla Lega; Tutti i risultati delle elezioni comunali; Elezioni comunali, chi è nuovo sindaco a Giugliano, Nola, Marigliano, Capaccio-Paestum.

Sindaci con fascia tricolore a evento Lega. Borrelli,fuorilegge - Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli annuncia la presentazione di una interrogazione parlamentare sul caso di alcuni sindaci campani iscritti alla Lega che hanno preso ... Segnala ansa.it

Regionali Campania 2020, la Lega preme sugli imprenditori: in corsa tutti i sindaci - Tutti compatti attorno a Stefano Caldoro, soprattutto la Lega che negli ultimi giorni ha messo da parte le polemiche e con il coordinatore del Carroccio in Campania ... Si legge su ilmattino.it

Elezioni in Campania: la Lega punta su Zinzi, primi 55 comitati per le Regionali - Ad annunciarlo è Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della Lega e tra i promotori ... Riporta msn.com