Zielinski Inter da valutare le condizioni del polacco in vista del Monterrey | le ultime

Piotr Zielinski, talento chiave dell'Inter, è attualmente sotto osservazione a causa di un problema al polpaccio che lo tiene fuori dagli allenamenti e mette a rischio la sua presenza nel debutto del Mondiale per Club contro Monterrey. La sua condizione sarà determinante per le sorti della squadra nerazzurra, che spera di poter contare sul centrocampista polacco per affrontare al massimo le sfide più importanti. Restiamo in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Zielinski Inter, rimangono da valutare le condizioni del polacco in vista del Mondiale per Club. Per l’ex Napoli problemi al polpaccio. Rimane in dubbio la presenza di Piotr Zielinski nelle prime partite del Mondiale per Club. Come spiegato da TuttoSport, le condizioni del polacco sono da valutare dopo aver saltato la sfida contro la Finlandia per un dolore al polpaccio. Il giocatore non si è ancora allenato con il resto del gruppo dell’ Inter ed è probabile il suo forfait contro il Monterrey. Oltre all’ex Napoli, Cristian Chivu ha ritrovato ieri anche i nazionali Lautaro Martinez, Carlos Augusto, de Vrij, Dumfries, Pavard, Asllani e Zalewski. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zielinski Inter, da valutare le condizioni del polacco in vista del Monterrey: le ultime

