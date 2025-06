Zenga controcorrente | Chivu? Un mix tra Mourinho e… Poi il retroscena sul neo tecnico dell’Inter

Walter Zenga, leggenda dell’Inter e voce autorevole del calcio italiano, si apre a opinioni nette e sorprendenti sulla nuova era nerazzurra. Durante la Milano Football Week, l’ex portiere ha analizzato il profilo di Chivu, rivelando retroscena e confronti con grandi allenatori come Mourinho. Un mix tra stile e carattere, che potrebbe cambiare le sorti dell’Inter: scopriamo cosa ha detto Zenga sul futuro dei nerazzurri e sul loro nuovo tecnico.

Walter Zenga va controcorrente, ecco cosa dice l’ex portiere dell’Inter sul nuovo allenatore Chivu, le sue parole . Walter Zenga, ex portiere (tra le tante) dell’ Inter, è intervenuto in occasione della Milano Football Week organizzata dalla Gazzetta dello Sport a Milano. Tra le sue parole spazio anche per il neo tecnico meneghino Chivu. NUOVI ALLENATORI – «Tolto Conte, Juric e Chivu ad esempio non hanno mai giocato le coppe e campionato. Quando alleni per le grandi squadre sei obbligato a vincere. C’è grande pressione anche se pareggi 1-1 con il Monterrey. Ma Inter e Juve mi chiedo come si programmano per la prossima stagione? Ci sono tante incognite. 🔗 Leggi su Internews24.com