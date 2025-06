zaynab dosso ultima a oslo ma si prepara per stoccolma

Zaynab Dosso si prepara a tornare in pista a Stoccolma dopo un deludente debutto all'aperto a Oslo, dove ha concluso ultima sui 100 metri in 11’’26. Nonostante il vento favorevole e una partenza promettente, l’atleta rubierese delle Fiamme Azzurre ha dovuto affrontare nuove sfide, ma il suo spirito competitivo resta intatto. Con determinazione, la Dosso punta a riscatto e a miglioramenti, perché il suo talento merita di brillare anche sotto i riflettori scandinavi.

Non è stato buono il rientro alle gare all’aperto per Zaynab Dosso, l’atleta rubierese delle Fiamme Azzurre che nel mitico meeting di Oslo è arrivata ultima sui 100 metri, chiusi in 11’’26, nonostante il vento favorevole di 1,1. La Dosso ha staccato benino dai blocchi, si è allungata per una quarantina di metri, per poi cedere al rientro delle altre. Notevole il 10’’89 dell’oro olimpico, Julien Alfred; la Dosso ci riprova in terra scandinava, domani a Stoccolma, diretta Rai alle 19,40. Ma questo è un week-end interessante anche a livello italiano, perché oggi e domani si disputano i campionati italiani per società: a La Spezia è di scena la finale A Bronzo, con i ragazzi dell’ Atletica Reggio e con le ragazze della Self Montanari e Gruzza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it