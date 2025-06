Zanchetta lascia l’Inter Primavera | il tecnico Campione d’Italia si accaserà in Serie C

Dopo otto anni di successi e crescita con la Primavera dell’Inter, Andrea Zanchetta si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, accettando la sfida della Serie C con il Novara. Un passaggio importante che segna il suo debutto in panchina tra i professionisti, portandolo a un passo dall’ambizione di allenare una prima squadra. La sua avventura nel calcio adulto sta per iniziare: scopriamo insieme cosa lo attende.

Andrea Zanchetta non sarà più l'allenatore della Primavera dell'Inter. Il tecnico ha firmato con il Novara fino al 2027, nelle prossime ore l'ufficialità. Dopo ben otto anni passati sulle panchine delle giovanili dell' Inter, Andrea Zanchetta è finalmente pronto per allenare una prima squadra. Fresco Campione d'Italia con la Primavera, il contratto del tecnico è in scadenza a luglio e i nerazzurri avrebbero voluto rinnovarlo per un'altra stagione in virtù degli ottimi risultati conseguiti sul campo. Zanchetta, però, ha voluto compiere altre scelte e ha deciso di lasciare Milano per una squadra professionistica.

