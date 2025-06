Yildiz Juve nessun dubbio sul futuro del 10 bianconero | già pronto un nuovo rinnovo ecco quando arriverà la firma Dettagli e tempistiche

Il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus si conferma roccioso e promettente: il club è ormai pronto a blindare il talento con un nuovo rinnovo, e i dettagli sulla firma sono praticamente definiti. In un contesto di incertezze legate alla Champions, le garanzie offerte dalla dirigenza consolidano la sua posizione tra le priorit? del progetto bianconero. Tutto lascia presagire che la firma arriverà a breve, garantendo continuità e ambizione per la prossima stagione.

Yildiz Juve, nessun dubbio sul futuro del 10 bianconero: già pronto un nuovo rinnovo, ecco quando arriverà la firma. Tutti i dettagli e le tempistiche. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato tra le altre cose anche del futuro di Kenan Yildiz, che alcuni avevano messo in dubbio nelle scorse settimane senza la certezza della partecipazione della Juve alla prossima Champions. Alla fine il quarto posto è arrivato e ora di dubbi sul turco non ce ne sono più: per l'ex Bayern Monaco è pronto un nuovo rinnovo con nuova scadenza e ingaggio più corposo, con la firma che è prevista al rientro dagli Stati Uniti dopo il Mondiale per Club.

