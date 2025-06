Yildiz Juve iniziati i primi dialoghi per il rinnovo del 10! Il club vuole puntare su Kenan e la sua volontà è chiara | ecco cosa accadrà nelle prossime settimane

La Juventus ha avviato i primi dialoghi per il rinnovo di Kenan Yildiz, il talento turco che sta catturando l'attenzione dei tifosi. Il club bianconero intende puntare forte su di lui, considerando il suo potenziale e la sua volontà di restare in Piemonte. Nelle prossime settimane si attendono sviluppi cruciali: sarà il futuro di Yildiz scritto sui campi o nei negoziati? Rimaniamo sintonizzati per scoprire cosa accadrà .

Yildiz Juve, iniziati i primi dialoghi per il rinnovo del 10 bianconero: tutti gli aggiornamenti sul futuro del turco. Arrivano importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro del 10 bianconero, Kenan Yildiz. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sarebbero iniziati i primi dialoghi tra la Juve e l’entourage del turco per il rinnovo. PAROLE – «Questa nuova Juve vuole puntare su Kenan Yildiz. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile addio anche se la volontà del calciatore era sempre stata quella di continuare in bianconero. Adesso la situazione è cambiata e sono già iniziati i primi dialoghi per il rinnovo di Yildiz con la Juve». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, iniziati i primi dialoghi per il rinnovo del 10! Il club vuole puntare su Kenan e la sua volontà è chiara: ecco cosa accadrà nelle prossime settimane

