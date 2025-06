Yassin Lamnaouar conquista l'argento alle finali nazionali Under 23 di Rieti.

Yassin Lamnaouar, il talento pontremolese, ha brillato alle finali nazionali under 23 di Rieti, conquistando un prestigioso secondo posto e sorprendendo tutti con la sua performance. A soli 4 decimi dal favoritissimo Samuele Zanti, Lamnaouar ha dimostrato di essere pronto a competere ai massimi livelli dell’atletica giovanile italiana. Un risultato che consacra il suo talento e apre nuove entusiasmanti prospettive per il suo futuro sportivo.

Il pontremolese Yassin Lamnaouar impegnato sulla pista di Rieti nelle finali nazionali scudetto Under 23, sorprendendo tutti si è classificato secondo staccato di soli 4 decimi dal super favorito alla vittoria finale Samuele Zanti. In una manifestazione, che ha riunito il meglio dell’ atletica giovanile nazionale, è stata per Yassine Lamnaouar l’occasione per confermare il livello tecnico raggiunto, il lunigianese si è dimostrato in grande forma e protagonista straordinario. Lamnaour che si allena sulla pista del Lunezia, sotto l’egida cura di ‘mastro’ Testini, al termine della straordinaria cavalcata ha raccontato la sua impresa: "Una gara tattica con dei passaggi lenti tranne l’ultimo mille un po’ più forte potevo arrivare prima ho perso il contatto con quello davanti per colpa delle siepi quindi devo migliorare sui passaggi con le siepi e cercarle di passarle più in velocità però alla fine è arrivata una medaglia importante e ho fatto guadagnare dei punti importanti per la mia squadra e alla fine siamo riusciti ad arrivare sesto in Italia partendo da un ottavo posto, sono fiducioso per i prossimi impegni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net