Yago salvato dopo trenta ore | Ho trovato tantissimi angeli

una scena che nessuno dimenticherà: Yago, il nostro coraggioso boxer, disperso per oltre trenta ore, è stato finalmente ritrovato grazie al coraggio di una squadra di vigili del fuoco e alla precisione di un drone. Un salvataggio emozionante che ha dimostrato come l’amore e la determinazione possano fare miracoli. La storia di Yago ci ricorda che anche nei momenti più difficili, la speranza e il coraggio sono le vere chiavi della salvezza.

Yago non immaginava che la sua voglia di avventura gli costasse tanto. C’è voluto un drone magistralmente pilotato e una squadra dei vigili del fuoco per tirare fuori dai guai un giovane boxer, Yago appunto, dopo 30 ore di attesa e disperata ricerca. Racconta Marina, la proprietaria di Yago: "Eravamo vicino al ristorante La fonte di Mosè, i proprietari ci lasciano giocare nello spazio che c’è e Yago è sempre molto felice. L’altra sera però è passato un gatto e lui ha perso la testa, è scappato via e non l’ho più trovato, sembrava volatilizzato". È cominciata così una ricerca a tappeto, tutta la frazione si è mobilitata, i volontari animalisti del territorio hanno unito le forze, i titolari del ristorante hanno passato al setaccio le riprese delle telecamere, non c’era traccia del boxer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yago salvato dopo trenta ore: "Ho trovato tantissimi angeli"

