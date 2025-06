Xbox Game Pass ha già 4 giochi confermati per Luglio 2025

Xbox Game Pass si prepara a sorprendere anche nel luglio 2025, con quattro titoli già confermati che arriveranno al day one, offrendo agli abbonati un’estate ricca di novità. La line-up, ancora in fase di definizione, promette un mix di giochi first-party e produzioni diversificate, alimentando l’entusiasmo di appassionati e gamer. Ecco i 4 titoli che renderanno memorabile questo mese:

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è in arrivo l''11 luglio

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è in arrivo l''11 luglio

