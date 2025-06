Xabi Alonso ha il compito di rendere il Real Madrid meno dipendente da Mbappé Marca

Xabi Alonso ha l’arduo compito di rendere il Real Madrid meno dipendente da Mbappé, puntando a una distribuzione più equilibrata delle responsabilità offensive. Con un talento come Vinicius, Rodrygo e Bellingham, il tecnico spagnolo mira a valorizzare tutta la rosa, rafforzando la squadra e creando nuove soluzioni tattiche. Per Alonso, questa strategia rappresenta una sfida fondamentale per il futuro del club, che potrebbe rivoluzionare il modo in cui il Madrid affronta le sue sfide.

Xabi Alonso, il nuovo allenatore del Real Madrid, come riporta Marca, si sarebbe prefissato il compito di diversificare le responsabilità realizzative. Compito non semplice con un calciatore come Mbappé in rosa, ma sicuramente semplificato dalla presenza di calciatori come Vinicius, Rodrygo, Bellingham e chi più ne ha più ne metta. Per Xabi Alonso la missione di decentrare il Madrid da Mbappé (Marca). Ne parla così il quotidiano madrileno: “ Kylian Mbappé è arrivato a Madrid la scorsa estate come una supernova. Il suo arrivo prometteva di portare il Real Madrid a un altro livello. E così è stato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Xabi Alonso ha il compito di rendere il Real Madrid meno dipendente da Mbappé (Marca)

