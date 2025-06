Xabi Alonso ha il compito di diversificare l’attacco del Real decentrando Mbappé Marca

Xabi Alonso ha la sfida di ridisegnare l’attacco del Real Madrid, puntando a una distribuzione più equilibrata delle responsabilità offensive. Con Mbappé come protagonista principale, l’obiettivo è coinvolgere anche Vinicius, Rodrygo e Bellingham, creando un sistema più vario e imprevedibile. Come sottolinea Marca, per il nuovo allenatore questa strategia rappresenta una vera e propria rivoluzione tattica, fondamentale per rafforzare le potenzialità del club e conquistare nuovi traguardi.

Xabi Alonso, il nuovo allenatore del Real Madrid, come riporta Marca, si sarebbe prefissato il compito di diversificare le responsabilità realizzative. Compito non semplice con un calciatore come Mbappé in rosa, ma sicuramente semplificato dalla presenza di calciatori come Vinicius, Rodrygo, Bellingham e chi più ne ha più ne metta. Per Xabi Alonso la missione di decentrare il Madrid da Mbappé (Marca). Ne parla così il quotidiano madrileno: " Kylian Mbappé è arrivato a Madrid la scorsa estate come una supernova. Il suo arrivo prometteva di portare il Real Madrid a un altro livello. E così è stato.

