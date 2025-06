X Factor due cantanti famosissimi sono stati bocciati | ecco chi avremmo potuto vedere in giuria

Due superstar della musica avrebbero potuto portare una ventata di freschezza alla giuria di X Factor, ma purtroppo non sono entrate a far parte del cast. Chi sono i talenti che avremmo potuto ammirare con il ruolo di giudici e come avrebbero potuto influenzare il talento in gara? Scopriamo insieme quali grandi nomi hanno lasciato l’opportunità sfuggire e come il loro coinvolgimento avrebbe potuto cambiare le sorti del talent!

Due cantanti famosissimi non sono entrati nel team dei giudici di X Factor. Scopriamo chi avremmo potuto vedere nella giuria del talent! Leggi anche: A un famoso cantante è stato offerto 1 milione di euro per fare il giudice a X Factor: ecco chi è e perché ha rifiutato A giudicare dagli ascolti, la diciottesima edizione di X Factor si è rivelata una delle più riuscite degli ultimi anni. Visto il grande successo, in molti hanno sperato che la giuria del reality possa essere confermata in toto per il 2025. Invece dietro le quinte del talent ci sono stati parecchi movimenti, a partire dall’addio di Manuel Agnelli. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - X Factor, due cantanti famosissimi sono stati bocciati: ecco chi avremmo potuto vedere in giuria

In questa notizia si parla di: factor - cantanti - famosissimi - sono

Durante una conversazione con gli altri naufraghi a L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha dato la sua opinione in merito alle adozioni da parte di coppie omogenitoriali: "Io non credo che un bambino possa stare con due papà, il ragazzo si chiederà chi sono i s Vai su Facebook

X Factor e Amici: gli artisti più rilevanti usciti dai talent; Cantanti famosi dimenticati: te li ricordi?; I figli dei famosi ad Amici hanno rotto il caz*o. Quello di Maria de Filippi è un talent o un parent show? Dopo Angelina Mango, Lda e Holden ora Muccino e Raf junior. Ecco perché ne abbiamo le palle piene.

Nuovi giudici a X Factor? Ecco i famosi cantanti provinati che si sono beccati un “no” - Alla fine l’ha spuntata Francesco Gabbani, che si unirà a Jake La Furia, Paola Iezzi e allo stesso Achille Lauro nel team di giudici della prossima edizione. Da rds.it

Giudici X Factor 2025: i cantanti famosi bocciati al provino/ Chi ha provato a sostituire Manuel Agnelli - Manuel Agnelli lascia la giuria di X Factor 2025: al suo posto arriva Francesco Gabbani ma spuntano i cantanti famosi bocciati per quel ruolo. Scrive ilsussidiario.net

X Factor, Mimì canta 'Earfquake': "Sono sensibile ma ho anche la cazzimma se serve". Manuel Agnelli: "Me ne sono accorto" - Mimì ha conquistato un posto tra i 12 cantanti ufficialmente in gara in questa edizione. Si legge su repubblica.it