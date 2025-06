Wydad guida completa alla squadra | storia giocatore chiave giovane talento e allenatore

Il Wydad Casablanca, simbolo di passione e orgoglio marocchino, vanta una storia ricca e avvincente fin dal 1937. Dalle sfide epiche alle vittorie storiche, questa squadra rappresenta l'anima di Casablanca, attirando appassionati da tutto il mondo. Con un patrimonio di talenti, tra cui giocatori chiave e giovani promesse, e una guida tecnica di prestigio, il Wydad si prepara a conquistare nuovi traguardi e a brillare sui palcoscenici internazionali.

Alla scoperta delle protagoniste del Mondiale per Club Chi è il Wydad Casablanca: amore, resistenza e passione rossa Fondato nel 1937 a Casablanca, il Wydad Athletic Club – o WAC – è una delle istituzioni sportive più gloriose del Marocco. Nato in pieno Protettorato francese, fu

