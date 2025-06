WWE | Randy Orton e Cody Rhodes conquistano il primo turno del King of the Ring

dimostrato tutta la sua determinazione, sorprendendo con manovre spettacolari. Alla fine, sono Randy Orton e Cody Rhodes a conquistare il loro passaggio al prossimo turno del King of the Ring, promettendo emozioni ancora più grandi nella rassegna che si preannuncia ricca di colpi di scena. La sfida è appena cominciata: chi salirà sul trono del torneo?

Nell’ultima puntata di SmackDown del 13 giugno, il King of the Ring Tournament ha regalato al pubblico due emozionanti Fatal 4-Way Match di primo turno, pieni di colpi di scena. Il primo incontro ha visto protagonisti Randy Orton, Carmelo Hayes, LA Knight e Aleister Black. Il match si è acceso sin dai primi istanti con una rissa tra Black e Hayes, mentre Orton e Knight si studiavano. L’azione si è poi spostata fuori dal ring con Black che ha eseguito un Moonsault su Hayes, mentre Knight e Orton si affrontavano con scambi di finisher tentate e bloccate. PERFECT MOONSAULT FROM BLACK! #SmackDown pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton e Cody Rhodes conquistano il primo turno del King of the Ring

In questa notizia si parla di: primo - turno - king - ring

Cerno: "Simion favorevole a Putin? Il governo Letta della Romania sfasciato al primo turno" - Alle elezioni presidenziali in Romania, la destra ha riconquistato il potere con George Simion, leader dell'Alleanza per l'Unità dei Romeni (AUR), che ha ottenuto il 40,5% dei consensi.

La Kings League Italia torna in campo: i momenti più iconici del primo turno; Olimpiadi Parigi 2024, risultati e medaglie di domenica 28 luglio: Martinenghi d'oro nei 100 rana. Deludono Errigo e il fioretto donne. Argento e bronzo per Maldini e Monna nella pistola; Tekken 8, King sale sul ring.

WWE: Sami Zayn avanza alle semifinali del King of the Ring dopo un caotico Fatal 4-Way - L'ultimo episodio di RAW ha segnato un altro passo verso la conquista della corona del nuovo King of the Ring. zonawrestling.net scrive

DIRETTA INSEGUIMENTO A SQUADRE/ Italia in finale per il bronzo! (ciclismo pista Olimpiadi 2024 6 agosto) - Si è da poco conclusa la diretta inseguimento a squadre del ciclismo su pista ed analizziamo quindi i verdetti per il primo turno maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Come scrive ilsussidiario.net