WWE | Miss Money in the Bank detta le regole Naomi al centro della scena

Naomi conquista nuovamente il cuore dei fan, portando l’eccitazione di Money in the Bank al massimo. Durante l’ultima puntata di Friday Night SmackDown, la campionessa ha fatto il suo ingresso trionfale, stringendo la valigetta con orgoglio e lasciando tutti senza fiato. Ma cosa ha detto Naomi sul suo imminente percorso verso il titolo? La sua dichiarazione non lascia spazio a dubbi: è arrivato il momento di brillare e di scrivere un nuovo capitolo nella storia della WWE!

Durante l’ultima puntata di Friday Night SmackDown, i riflettori si sono accesi su Naomi, fresca vincitrice del Money in the Bank femminile 2025, che ha fatto il suo ingresso trionfale stringendo con orgoglio la sua valigetta. HERE COMES MS. MITB IT'S NAOMI'S TIME! #SmackDown pic.twitter.comBscIoe9qxQ — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) June 14, 2025 Salita sul ring tra lo stupore generale, Naomi ha preso il microfono con tono provocatorio: “Vedo tante facce scioccate, sorprese. e stupide ” ha esordito. “Non capisco il perché, ve l’avevo detto. Mi sono presa ciò che meritavo. Guardatemi adesso: Miss Money in the Bank. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Miss Money in the Bank detta le regole, Naomi al centro della scena

WWE: Naomi vince il Women's Money in the Bank 2025

