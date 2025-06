WWE | John Cena umiliato da Ron Killings dopo lo scontro con CM Punk

John Cena afferma che il suo status e la sua supremazia sono ineguagliabili, ma questa volta ha dovuto fare i conti con una dura lezione di umiltà da Ron Killings. Dopo aver predicato il suo dominio, il campione indiscusso WWE si trova ora a dover affrontare un duro colpo alla sua egemonia, dimostrando che anche i giganti possono cadere. La scena si prepara a un capitolo ancora più emozionante, dove il vero valore si misura nelle sfide più imprevedibili.

John Cena ha appena assaggiato la sua stessa medicina, per mano di Ron Killings. Durante l'episodio di SmackDown del 13 giugno, il campione indiscusso WWE ha aperto lo show con un promo arrogante, dichiarando di essere l'intero Monte Rushmore del wrestling. Ha preso in giro i fan, si è attribuito il merito del successo di R-Truth e ha affermato di essere sempre due passi avanti rispetto a chiunque in WWE, compreso CM Punk. John Cena says that Wrestling Mount Rushmore is "John Cena, John Cena, John Cena & John Cena" #SmackDown pic.twitter.comCe88PNmIVL — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) June 14, 2025 John Cena explains his path to become a heel and how it had nothing to do with The Rock or selling his soul to him.