WWE | Jade Cargill e Alexa Bliss le prime due regine si fanno avanti nel Queen Of The Ring Tournament

L’atmosfera è calda, le aspettative alle stelle: nel cuore del Queen of the Ring Tournament, Jade Cargill e Alexa Bliss si sono fatte avanti come prime contendenti, conquistando il primo passo verso la corona. Durante l’ultima puntata di SmackDown, l’intensità delle sfide ha acceso il ring, lasciando il pubblico in trepidazione. Chi salirà sul trono? La risposta si trova nelle sfide emozionanti che ci attendono.

Durante l’ultima puntata di SmackDown della scorsa notte, il Queen of the Ring Tournament è ufficialmente entrato nel vivo con due spettacolari Fatal 4-Way Match validi per il primo turno del torneo femminile. Otto lottatrici si sono affrontate in due sfide ad altissima intensità per ottenere un posto nei quarti di finale. Il primo Fatal 4-Way con protagoniste Piper Niven, Jade Cargill, Nia Jax e Michin si è aperto con un’immediata rissa all’esterno del ring. Piper Niven ha subito isolato Michin, lanciandola contro le barricate, mentre Jade Cargill e Nia Jax hanno continuato la battaglia tra i gradoni d’acciaio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill e Alexa Bliss, le prime due regine si fanno avanti nel Queen Of The Ring Tournament

