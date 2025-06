WWE | Debutto a sorpresa di Hikuleo prima di SmackDown

WWE ha sorpreso i fan con il debutto inaspettato di Hikuleo, il fratello minore di Tama Tonga e Tonga Loa, che si unisce alla rinnovata Bloodline guidata da Solo Sikoa. Dopo un anno di silenzio, il suo ingresso nel ring prima di SmackDown del 13 giugno 2025 segna una svolta importante per la fazione. Con questa mossa, la Bloodline si rafforza ulteriormente, aprendo nuove strade per le prossime sfide e alleanze all’interno della WWE.

La Bloodline è appena diventata un po' più grande, ufficialmente. Dopo un anno intero di silenzio, Hikuleo ha finalmente messo piede in un ring della WWE. Fratello minore di Tama Tonga e Tonga Loa, entrambi entrati a far parte della versione riformata della Bloodline guidata da Solo Sikoa nel 2024, Hikuleo ha fatto il suo debutto in sordina prima della messa in onda dell'episodio di SmackDown del 13 giugno 2025. Hikuleo debuted before #SmackDown tonight pic.twitter.comcTEMV5w8LC — Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) June 13, 2025 La notizia del suo arrivo in WWE era emersa poco dopo il debutto di Tama e Loa, con fonti che confermavano il suo addio alla New Japan Pro Wrestling e la firma di un contratto con la compagnia di Stamford.