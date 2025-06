WWE | CM Punk poteva rifiutarsi di andare in Arabia Saudita

La partecipazione di CM Punk a Night of Champions a Riyadh solleva il dibattito tra i fan: poteva rifiutarsi di entrare in un contesto così controverso? Ricordando il suo tweet del 2020, che criticava la partnership tra WWE e Arabia Saudita, si aprono questioni di coerenza e ipocrisia. La sua scelta rappresenta una sfida tra principi e opportunità, lasciando gli appassionati divisi e pronti a discutere...

CM Punk parteciperà a Night of Champions il 28 giugno a Riyadh, dove sfiderà John Cena per l’ Undisputed WWE Championship. Una scelta che sta facendo discutere i fan, soprattutto ricordando un tweet del 2020 (poi cancellato) in cui Punk attaccava ferocemente la partnership tra WWE e Arabia Saudita, invitando The Miz ad “andare a succhiare un ca**o coperto di soldi sporchi di sangue in Arabia Saudita”. Le accuse di ipocrisia dividono i fan. Quelle parole al vetriolo non sono state dimenticate e ora molti accusano Punk di incoerenza. Il wrestler di Chicago si era sempre presentato come una voce critica verso certe scelte commerciali della WWE, e questa decisione sembra contraddire la sua immagine di ribelle con dei principi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net